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    Из-за чего могла произойти гибель сайгаков в ЗКО - прогноз Минэкологии

    13 Мая 2021, 22:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одна из причин гибели сайгаков в ЗКО может быть связана с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось , что в Западно-Казахстанской области обнаружено 372 погибших сайгака.

    Массовая гибель произошла в поселке Тау Жанибекского района Западно-Казахстанской области.

    Сообщается, что к месту происшествия в экстренном порядке были направлены сотрудники департамента экологии, областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, управления ветеринарии, департамента санитарно-эпидемиологического контроля и департамента по чрезвычайным ситуациям.

    С участием уполномоченных органов создан оперативный штаб.

    «По предварительным данным, одна из причин гибели сайгаков может быть связана с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди и гроза с молнией) в данной местности, так как на тушах имеются следы поражения разрядом молнии», - сообщили в ведомстве.

    По результатам проведенных экспертиз точная причина гибели животных будет сообщена дополнительно.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Западно-Казахстанская область Происшествия
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