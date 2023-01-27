Из-за аварии в Атырау микрорайон остался без воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за аварии на магистральном водопроводе в Атырау микрорайон Нурсая остался без воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«КГП «Атырау облысы Су Арнасы» сообщает, что проводятся аварийно-восстановительные работы на магистральном водопроводе Д-560 мм по пр. Елорда. В связи с этим в микрорайоне Нурсая будет прекращена подача холодной воды к жилым домам и объектам», - сообщили в пресс-службе предприятия.

​Проинформировав, что воды не будет в теплопункте № 1 мкр. Нурсая; среднеобразовательной школе № 40; колледже APEC; детском саду «Нурай». А также в многоэтажных жилых домах №№ 81, 81-А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 120, 118, 117, 119, 120, 121 в мкр. Нурсая. В многоэтажных жилых домах №№ 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6 по ул. Нарембаева; жилых домах по пр. № 9 и пр.№ 6; №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 по пр. №15.

Водоснабжающая компания просит жителей города отнестись к временным неудобствам с пониманием.



