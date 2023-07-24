Из-за адмбарьера не мог провезти запчасти через границу предприниматель из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области индивидуальный предприниматель вынужден был обратиться в Антикоррупционную службу из-за действий сотрудников экспортного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, предпринимателю запретили провозить через пограничный пост запчасти в виде автомобильной конструкции. Сотрудники департамента госдоходов посчитали, что конструкция является автотранспортным средством и в дальнейшем может использоваться. Однако в департаменте полиции заключили, что это не автомобиль и постановке на учет он не подлежит.

«Сотрудники экспортного контроля готовы были пропустить ввозимый товар при условии снятия двигателя и элементов подвески, тем самым создавая административный барьер для предпринимателя. В срочном порядке была организована диалоговая площадка с участием руководства департамента госдоходов и предпринимателя. Было установлено, что отсутствуют основания для отказа в пропуске запасных частей в виде автомобильной конструкции через пограничный пост», - проинформировали в пресс-службе.

По инициативе департамента госдоходов начался внешний анализ коррупционных рисков в сфере экспортного контроля для исключения системных проблем на постах.