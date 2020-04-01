Изъятую алкогольную продукцию будут использовать как антисептик в медучреждениях ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Восточном Казахстане изъятая водочная продукция передана медицинским учреждениям области для использования ее в качестве антисептических средств, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент экономических расследований по ВКО.

«Во исполнение указания Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК «О мерах по реализации поручений Президента РК, данных на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению» от 23 марта 2020 года сотрудники департамента экономических расследований по Восточно-Казахстанской области передали в управление здравоохранения ВКО ранее изъятую водочную продукция в количестве 9 237 бутылок и 1 599 литров спиртосодержащей жидкости», - сообщили в ДЭР ВКО.

При этом в департаменте отметили, что алкогольная продукция в дальнейшем будут передана в медицинские учреждения города и области для использования в качестве антисептических средств.