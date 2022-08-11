Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 478.01 eur/kzt 488.81

    rub/kzt 7.91 cny/kzt 70.76
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Изъято более 170 единиц боеприпасов при попытках провоза через границу РК

    11 Августа 2022 11:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2022 года Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК при попытках провоза через границу изъято более 170 единиц боеприпасов, свыше 8 тыс. единиц холодного оружия и электрошокеров, пресечено 2 факта вывоза охолощенного оружия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Только за последнюю неделю в ходе досмотровых мероприятий при проведении пограничного контроля выявлено 60 охотничьих и 6 травматических патронов, 2 ножа кустарного производства. Во всех случаях задержанные лица и транспорт переданы в органы внутренних дел по компетенции для принятия процессуальных решений», - говорится в сообщении.

    Пограничная служба КНБ напоминает гражданам об ответственности за перевозку через государственную границу запрещенных предметов без соответствующих разрешительных документов.

    Фото : gov.kz



    #Борьба с преступностью #Пограничники #КНБ #Граница
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Умный» пистолет создали в США
    Пограничники РК пресекли контрабанду 100 кг черной икры в РФ
    Согласован проект Договора о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы
    После взрыва на складе с боеприпасами на западе Берлина бушует пожар
    Популярное
    1 Ушедший в отставку из-за коррупции подчиненного чиновник назначен замакима Атырауской области
    2 Бакытгуль Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения
    3 Семье погибшей Мадины Ерланкызы окажут материальную помощь
    4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы, Актобе и Атырау
    5 Суд над замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой начался в Атырау