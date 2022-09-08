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    Изъято 122 куста конопли у жителя Актюбинской области

    8 Сентября 2022, 19:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Мугалжарском районе Актюбинской области выявили факт незаконного хранения растений, содержащих наркотическое средство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками полиции в ходе обыска по месту жительства у 44-летнего местного жителя в подсобном помещении дома было обнаружено 122 куста дикорастущей конопли. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 2 УК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».


    Фото: polisia.kz




    Автор:

    Алла Серикбаева

    Актюбинская область Общество Борьба с наркотиками
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