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    Из восьми регионов РК поступила гуманитарная помощь для мактааральцев

    11 Мая 2020, 20:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В городе Туркестане прошло аппаратное совещание под председательством акима области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Участники совещания доложили о ходе проводимых работ по устранению последствий чрезвычайной ситуации в Мактааральском районе. В настоящее время в поселке Мырзакент ведется строительство нового микрорайона. Отметим, все строительные работы идут круглосуточно. На стройплощадке задействовано около 600 рабочих. Из них более половины это жители Жетысайского и Мактааральского районов. Также в настоящее время специально созданная комиссия оценивает ущерб, нанесенный стихией.

    Вместе с тем со всех уголков страны от неравнодушных граждан продолжает поступать финансовая и гуманитарная помощь. Помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости для пострадавших жителей района уже поступила из Нур-Султана, Шымкента, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской, Атырауской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей. На сегодняшний день на складах регионального штаба собрано 408 тонн гуманитарной помощи.

    Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению пяти населенных пунктов в этом районе.

    В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области объявлена чрезвычайная ситуация.

    Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане. Каждый из них получит по 100 тысяч тенге из республиканского бюджета.

    Автор:

    Туркестанская область Благотворительность Происшествия Социальная поддержка Общество
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