Из водолаза в закладчики: жителя ВКО задержали с поличным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Очередного закладчика задержали полицейские в Атырау. У него изъяли около 290 грамм «мефедрона» и «альфа PVP», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Житель Восточного Казахстана приехал в Атырау на пять лет. Изначально он работал водолазом, а в марте решил заняться бесконтактным сбытом наркотических средств синтетического происхождения. Полицейские задержали закладчика», - сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

У мужчины изъяли около 290 грамм «мефедрона» и «альфа PVP». Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе было совершено 2814 преступлений, 1678 из них раскрыто за сутки. Полицейские раскрыли 8 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, разбой, 40 грабежей, 399 краж чужого имущества.



