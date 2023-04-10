Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Из водолаза в закладчики: жителя ВКО задержали с поличным

    10 Апреля 2023, 12:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Очередного закладчика задержали полицейские в Атырау. У него изъяли около 290 грамм «мефедрона» и «альфа PVP», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Житель Восточного Казахстана приехал в Атырау на пять лет. Изначально он работал водолазом, а в марте решил заняться бесконтактным сбытом наркотических средств синтетического происхождения. Полицейские задержали закладчика», - сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

    У мужчины изъяли около 290 грамм «мефедрона» и «альфа PVP». Возбуждено уголовное дело.

    На прошлой неделе было совершено 2814 преступлений, 1678 из них раскрыто за сутки. Полицейские раскрыли 8 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, разбой, 40 грабежей, 399 краж чужого имущества.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Атырауская область Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК Регионы Борьба с наркотиками Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Обманувшего граждан на более 10 млн тенге мошенника задержали в Кызылорде
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане