Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Из Туркестана в Стамбул стартует прямой авиарейс

    10 Марта 2021, 11:18

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Из города Туркестана в город Стамбул (Турция) стартует прямой авиарейс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    В настоящее время производится продажа авиабилетов на первые международные рейсы из аэропорта города Туркестана. Первый самолет Туркестан – Стамбул – Туркестан планируется подняться в небо 21 марта 2021 года.

    Первоначально авиасообщение между городами Туркестан и Стамбул будет осуществляться регулярно по пятницам и воскресеньям, с периодичностью два раза в неделю. В дальнейшем количество авиарейсов будет увеличено до семи в неделю. Стоимость билета начинается от 39 999 тенге.

    Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Расписание полетов публикуется на официальном сайте авиакомпании «FlyArystan».

    Автор:

    Туркестанская область Туризм Транспорт Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Президент РК поручил создать программу «Детская библиотека»
    Синтетические наркотики получили широкое распространение в нашей стране - Президент РК
    Президент РК: Наша страна является средоточием и местом пересечения разных культур
    Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме с нехваткой воды в стране
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу