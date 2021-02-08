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    Из стратегии развития ЕАЭС исключены более 240 мероприятий, противоречащих интересам Казахстана

    8 Февраля 2021, 11:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На этапе подготовки Стратегии развития ЕАЭС удалось добиться исключения 246 мероприятий, противоречащих интересам Казахстана. Об этом рассказала вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прошедший 2020 год был для всех непростым. Из-за пандемии, в первую очередь, пострадала международная торговля. Согласно данным UNCTAD по итогам 3 кварталов 2020 года мировая торговля снизилась почти на 8%. По оценкам Евразийской экономической комиссии, объем внешней торговли ЕАЭС по итогам 2020 года сократился на 16,5%, внутренней торговли – на 11,5%», - сказала Жанель Кушукова на коллегии Министерства торговли и интеграции.

    Она также сообщила, что за прошедший год на площадках органов ЕАЭС было принято более 650 актов, которые направлены на практическую реализацию цели по обеспечению классических четырех свобод (товары, услуги, капитал и рабочая сила).

    «Наиболее значимым событием прошедшего года в рамках евразийского экономического союза стало принятие Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. Документ является итогом двухлетней совместной работы стран ЕАЭС и комиссии, который включает ключевые направления развития интеграционных процессов на евразийском пространстве на ближайшие пять лет», - отметила спикер.

    «Отмечу, что на этапе подготовки Стратегии нам удалось добиться исключения 246 мероприятий, противоречащих национальным интересам. При этом обеспечено включение 106 мероприятий нужного нам содержания», - заключила Ж. Кушукова.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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