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    Из столицы вывезли более 13 тысяч кубометров снега

    24 Декабря 2022, 18:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В ночь с 23 по 24 декабря из столицы вывезли 13 374 кубометров снега. В связи с обильным выпадением осадков, коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    На сегодня в снегоуборочных работах по столице задействовано свыше 2,3 тысячи дорожных рабочих и более 1 тысячи единиц спецтехники.

    В ночь с 23 на 24 декабря из города вывезли на полигоны более 13 тысяч кубометров снега или 1 086 грузовиков.

    С начала зимнего периода коммунальщики из города вывезли более 67 тысяч грузовиков снега, а это более 819 тысяч кубометров снега.

    Ранее сообщалось, что за ночь с 21 на 22 декабря из города вывезли более 1 800 грузовиков с более 20 тысячами кубометров снега.
    Астана Акимат Транспорт Общество Погода
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