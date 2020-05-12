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    Из столицы в Мактааральский район отправили гуманитарный груз

    12 Мая 2020, 17:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня из столицы в Мактааральский район Туркестанской области отправился гуманитарный груз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас в Мактааральский район со всей республики направляется гуманитарная помощь. В это дело свою лепту вносит и этнокультурное объединение города Нур-Султан. Мы собрали 8,5 млн тенге и на эти средства приобрели продовольствие и другие необходимые вещи. И вот сегодня направляем «КамАЗ» с грузом в этот район. Есть денежная помощь в размере 1,5 млн тенге», - отмечает заместитель председателя АНК Шерзод Пулатов.

    Перед отъездом главный мимам мечети «Әзірет Сұлтан» Ерболат Жусипов прочитал молитву и пожелал удачной поездки водителям.

    «Сейчас жители Мактааральского района испытывают трудности. В связи с этим Главой государства поручено оказывать им помощь. Президент стал инициатором гуманитарной акции «Біз біргеміз». Столичный Дом дружбы продолжил эту акцию», - сказал Ерболат Жусипов.

    Ранее сообщалось, что после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе.

    В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

    Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе. Правительство приступит к строительству более тысячи домов в Туркестанской области для граждан, лишившихся жилья в результате подтопления после аварии на водохранилище в Узбекистане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Туркестанская область Благотворительность
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