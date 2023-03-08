Из шеф-повара в бригадиры: Алена Носик нашла свое призвание на автозаводе

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Шеф-повар из Костаная Алена Носик никогда и представить не могла, что будет когда-то трудиться наравне с мужчины на автозаводе. Сегодня женщина с уверенностью может сказать, что именно на автозаводе нашла любимое дело, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Еще маленькой девочкой, как делится Алена Носик, она мечтала быть парикмахером, наводить красоту. Потом, повзрослев, все же пошла работать поваром. За 8 лет дослужилась до шеф-повара. Продолжала бы и дальше. Но все изменил всего один разговор с подругой, которая работала на костанайском автозаводе. Она и предложила Алене попробовать себя в новом деле.

«Я и попробовала. Мне было страшно, так как я ничего не понимала. Обучалась три месяца. Боялась все испортить, ведь окраска кузовов – достаточно ювелирная работа. Приходила домой и понимала, что меня аж трясет от волнения. Но чем дальше, тем лучше получалось. Я наблюдала за коллегами каждый день, училась у них, страх уходил потихоньку. И меня затянуло, - говорит Носик.

С тех пор, начиная с 2015 года, Алена начала свой путь в новую профессию. Сначала работала маляром-полировщиком в центре окраски завода. Сегодня Алену Носик уже можно смело можно назвать опытным сотрудником - спустя почти 8 лет работы она - бригадир.

В задачи Алены входит осмотр машины после всех этапов окраски. Если есть дефекты, она отправляет на доработку. Также Носик обучает и поддерживает таких же новичков, какой была она в своем время.

«Стараюсь все спокойно объяснить и на понятном языке все разъяснить. Все когда-то ошибались. Помню, как в начале карьеры чуть-чуть прожгла покрытие. Было стыдно признаться», - вспоминает Алена.

Носик считает, что несмотря на то, что работа на автозаводе согласно стереотипам - больше мужская профессия, все же именно ее часть работы (полировка и покраска)- ювелирная. И здесь как никогда важна работа женских рук.

«Вы знаете, у меня никогда не было профессионального выгорания. Потому что постоянно у нас какие-то обучения, повышения, нам разрешают пробовать себя в других цехах, где сборка. Поэтому скучать времени не бывает. Мне наоборот каждый раз все больше хочется работать, учиться, совершенствовать свою работу. Я нашла работу по душе, здесь я на своем месте,- говорит А. Носик. — Когда вижу по городу машину, в которую каждый из нас, работников завода, вложил свою душу, внес свою лепту- это очень вдохновляет».