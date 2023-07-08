Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Из России в Казахстан пытались незаконно вывезти тигрят

    8 Июля 2023, 03:02

    АСТРАХАНЬ. КАЗИНФОРМ - Трехмесячных тигрят и львят не дали незаконно вывезти в Казахстан российские таможенники, передает МИА «Казинформ».

    Четверых детенышей заметили при проверке легкового авто в пункте пропуска Караузек Астраханской области.

    Водитель авто, 60-летний мужчина, пытался вывезти их в пластиковых переносках на заднем сиденье авто.

    Разрешительных документов у него не было, детенышей мужчина купил в Чеченской Республике и планировал продать в казахстанский частный зоопарк.

    «Животных изъяли и передадут на временное содержание в комфортные условия. По факту контрабанды решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в Федеральной таможенной службы РФ.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Россия Животные Граница
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять человек погибли и 67 пострадали после урагана в ряде регионов Поволжья
    Сколько электромобилей можно ввезти в Казахстан на льготной основе
    Ввоз молочной продукции из России ограничили в Казахстане
    Представители стран ОДКБ обсудили взаимодействие органов управления связью
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    3 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет