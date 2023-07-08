Из России в Казахстан пытались незаконно вывезти тигрят

АСТРАХАНЬ. КАЗИНФОРМ - Трехмесячных тигрят и львят не дали незаконно вывезти в Казахстан российские таможенники, передает МИА «Казинформ».

Четверых детенышей заметили при проверке легкового авто в пункте пропуска Караузек Астраханской области.

Водитель авто, 60-летний мужчина, пытался вывезти их в пластиковых переносках на заднем сиденье авто.

Разрешительных документов у него не было, детенышей мужчина купил в Чеченской Республике и планировал продать в казахстанский частный зоопарк.

«Животных изъяли и передадут на временное содержание в комфортные условия. По факту контрабанды решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в Федеральной таможенной службы РФ.