Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Из России в Казахстан пытались незаконно вывезти тигрят

    8 Июля 2023, 03:02

    АСТРАХАНЬ. КАЗИНФОРМ - Трехмесячных тигрят и львят не дали незаконно вывезти в Казахстан российские таможенники, передает МИА «Казинформ».

    Четверых детенышей заметили при проверке легкового авто в пункте пропуска Караузек Астраханской области.

    Водитель авто, 60-летний мужчина, пытался вывезти их в пластиковых переносках на заднем сиденье авто.

    Разрешительных документов у него не было, детенышей мужчина купил в Чеченской Республике и планировал продать в казахстанский частный зоопарк.

    «Животных изъяли и передадут на временное содержание в комфортные условия. По факту контрабанды решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в Федеральной таможенной службы РФ.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Россия Животные Граница
    Новости по теме
    Новости по теме
    Конкурс на лучшие имена для родившихся тигрят объявили в карагандинском зоопарке
    Поставки дорожного битума из России в Казахстан увеличили до 300 тыс. тонн в год
    Двое тигрят появились на свет в Карагандинском зоопарке
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице