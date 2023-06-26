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    Из пожара в пятиэтажном доме в Жанатасе эвакуировали 15 человек

    26 Июня 2023, 14:47

    ЖАНАТАС. КАЗИНФОРМ - Десятерых взрослых и пятерых детей эвакуировали при пожаре в пятиэтажном доме в Жанатасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «25 июня в 17:55 на пульт»101«поступило сообщение о пожаре на 1 этаже 5-этажного жилого дома по адресу 5 микрорайон г.Жанатас, Сарысуского района Жамбылской области. В первую очередь огнеборцы приступили к разведке и осмотру квартир на наличие пострадавших. В результате по лестничному маршу было эвуакировано 15 жителей, из них 5 дети. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в МЧС.

    Пожар был потушен в 18:19. Площадь пожара составила 10 кв.м.

    Причина пожара устанавливается. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения 112.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область Происшествия Пожар
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