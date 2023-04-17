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    Из-под завалов на месте взрыва в Жанаозене извлекли всех пострадавших

    17 Апреля 2023, 14:49

    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Глава Мангистауской области Нурлан Ногаев посетил госпитализированных жителей в больнице Жанаозена. Аким области пообещал, что пострадавшим и их семьям окажут материальную помощь, а также предоставят жилье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Lada.kz.

    Все госпитализированные получают лечение в отделении травматологии. Пациенты в тяжелом состоянии находятся в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Одного пациента транспортировали в областную больницу на «скорой» медицинской авиации.

    «Я выражаю соболезнования семьям погибших. Пострадавшим и их семьям будет оказана материальная помощь, в том числе предоставлено новое жилье. Я благодарю волонтеров и неравнодушных жителей города оказавших помощь аварийным службам. В данный момент все люди из-под завалов извлечены», - сообщил Нурлан Ногаев.

    В центре общественных коммуникаций отметили, что разбор завалов на месте происшествия продолжается. По факту взрыва дома в Жанаозене начато досудебное расследование.

    Напомним, в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров. Развернут оперативный штаб.

    Спасатели из-под завалов живыми извлекли четырех человек и четырех погибших.

    Также в АО НК «КазМунайГаз» сказали, что помогут оставшимся без жилья семьям получить новые квартиры.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Мангистауская область Регионы Казахстана Взрыв
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