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    Из отдалённой зимовки помогли транспортировать больного ребёнка костанайские спасатели

    10 Февраля 2022, 15:30

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Спасатели доставили в больницу мальчика из отдаленной зимовки с острой кишечной инфекцией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

    Спасатели помогли родителям 4-летнего ребенка доставить его в больницу. Утром 9 февраля за помощью к спасателям Амангельдинского района обратился аким Байгабылского сельского округа. Требовалась срочная транспортировка ребенка в больницу.

    «Дорога к зимовке Смайыл, где проживает его семья, заметена полуметровым снегом, отсутствует проезд. В 15.25 часов, преодолев 17 км бездорожья, на технике высокой проходимости «Нива БРОНТО», сотрудники ОЧС в составе 3 человек добрались до зимовки.

    К этому времени навстречу спасателям родители с ребенком выехали на своем тракторе. Затем малыша вместе с матерью пересадили в снегоход. В 16.09 часов их благополучно доставили в районную больницу, а в 16.12 часов госпитализировали в инфекционный стационар с диагнозом острая кишечная инфекция»,- прокомментировали в ДЧС.

    ДЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать осторожность на дорогах при неблагоприятных метеоусловиях.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Программа развития регионов-2020 Дороги МЧС
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