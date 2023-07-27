Из ОАЭ экстрадировали бывшего учредителя «Оператор РОП»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба при содействии Генеральной прокуратуры РК и Интерпола из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадировала в Казахстан, находящегося в международном розыске бывшего учредителя ТОО «Оператор РОП» Муктарова Ш., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Муктарова Ш. подозревается в хищении 920 млн тенге при соучастии генерального директора ТОО «Оператор РОП» Коротенко С. 27 июля в 19:01 Муктарова задержана на территории аэропорта Астаны и водворена в следственный изолятор», - сообщили в пресс-службе Антикора.

Досудебное расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, в начале июля разыскиваемая по делу оператора РОП Муктарова Ш. задержана в ОАЭ.

3 июля были осуждены руководители ТОО «Оператор РОП» и экс-вице-министр экологии. Судом установлено, что трое руководителей РОП, поочередно, начиная с 2016 года, при пособничестве вице-министра экологии (ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК), неоднократно совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере.