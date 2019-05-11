Из Лондона в Нур-Султан: участники велоэкспедиции успели побывать в 4 странах из семи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники велоэкспедиции из Лондона в Нур-Султан «Beibitshilik jane birlik. Peace and Unity» на сегодняшний день успели побывать в 4 странах из семи, передает МИА «Казинформ».

«Более 800 км осталось позади! А сколько километров им ещё предстоит преодолеть! Но велосипедисты не намерены сдаваться: они всерьёз настроены совершить сей подвиг, трудности им не страшны», - сообщает в Facebook Казахское географическое общество.

Как сообщалось ранее, в велоэкспедиции принимают участие шесть человек- Михаил Лим, Даулет Омаров, Азамат Атантай, Марина Варибрус, Дильмурат Рахматулаев и Балжан Балташева, ежедневно они наматывают на своих педалях 80-100 км.



Каждый участник делится в соцсети о «суровых велосипедистских днях», казусах, приятных и сложных моментах. Так, в Великобритании велопутешественников порадовало уважительное отношение к ним автомобилистов. «Транспорт всё также уважительно относится - целая колонна ждала нас, пока мы проедем, и не один из них не дал сигнал», - отметили участники велопробега.



В Брюсселе (Бельгия) и Гаааге (Голландия) прошла встреча велопутешественников в посольствах Казахстана. Как отмечали на встречах участники велопробега, Бельгия была выбрана участниками не просто так - эта страна является излюбленной для велосипедистов: здешний рельеф удобен для велоспорта. Голландия так же, как и Бельгия, была выбрана не просто так: эта страна держит уверенное первенство по количеству велосипедов на душу населения. Здесь огромное количество велопарковок, ровный ландшафт, инфраструктура с велодорожками и многие другие удобства. Велосипеды в Амстердаме - чуть ли не основное средство передвижения. «Без сомнений, эта страна - рай для велосипедистов!», - отметили они.

⠀

Каждый из участников в ходе велоэкспедиции определился со своими обязанностями. Азамат является штурманом, Марина отвечает за техобслуживание, Балжан - фотограф и оператор, а Дильмурат - медик. Даулет и Михаил отлично справляются с обязанностью замыкающего. Сопровождение в лице Магжана и оператора Данияра занимаются покупкой еды, поиском ночлега, приготовлением пищи и расстановкой палаток. А также подготовкой stories и видео для подписчиков.



Повествование Даулета Омарова: «Многие интересуются, где мы ночуем, что едим... Останавливаемся мы в кемпингах (места для ночующих в палатках, в которых иногда имеется wi-fi и душ) и, если повезёт, в хостелах. На завтрак у нас каша, в обед мы едим только фрукты и сладости, так как после сытного обеда тяжко ехать, а вечером готовит либо Магжан, либо Марина (у Марины получается вкуснее)».



⠀

Краткий рассказ Михаила о том, как нелегко прошёл день велопутешественников: «Вторая неделя нашей экспедиции. День начался с неудач. У Балжан сорвало резьбу на педали, у Даулета были проблемы с колесом, из-за чего его велосипед пришлось эвакуировать нашей «техничкой». Чтобы не задерживать всю группу, было принято решение разделиться на две группы. В итоге мы с Даулетом выехали на полтора часа позже первой группы. Предстояло проехать 92 км до кемпинга, который находится в городке Зволле (Голландия). Честно говоря, пришлось немного попотеть. По итогу преодолели маршрут за 3 часа 40 минут».

⠀



Заметки Марины: «Последняя ночь прошла на границе Нидерландов и Германии. Утром выехали как обычно к 10 утра. Нидерланды не хотели нас отпускать. Ехали тяжеловато. Через 10 км мы были уже в Германии, ещё через 5 км мы почувствовали упадок сил. Остановились в кондитерской, выпили кофе, рассказали о нашей поездке пекарю, она угостила нас вкуснейшим пирогом, после чего мы ехали легко. По пути встречались олени и белки. На обед, обычно, у нас паштеты и хлебцы, также есть сладкое и фрукты. Вот только погода не улучшается, вечерами дожди, продолжаем ехать в сторону Берлина. Надеюсь на улучшение погоды».



Во вторник 14 мая состоится встреча в посольстве Казахстана в Берлине (Германия). Участники будут рассказывать о процессе велопробега, своих впечатлениях, упомянут интересные факты и ответят на вопросы.



Цель велопробега, стартовавшего 29 апреля из британской столицы, - популяризация и продвижение Республики Казахстан, активное развитие туризма и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни. Также целью велопробега является культурное и патриотическое воспитание молодого поколения, поскольку в Казахстане 2019 год объявлен Годом молодёжи. Финиш: 6 июля, в День столицы, в Нур-Султане.













