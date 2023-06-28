Из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны будет ежедневно курсировать шаттл

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - с 29 июня АО «Пассажирские перевозки» совместно с компанией «UvU», международным аэропортом и Акиматом Косшы запускает в пилотном режиме с услугу «Регулярный шаттл», передает МИА «Казинформ».
Проект предусматривает ежедневную перевозку пассажиров комфортабельными микроавтобусами по маршруту «город Косшы - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев – Железнодорожный вокзальный комплекс Нурлы-Жол».
Регулярный шаттл будет ежедневно отправляться:
- в 08.30ч. с вокзала в аэропорт и Косшы;
- в 09.10ч. с аэропорта на Косшы;
- в 16.30ч. с Косшы на аэропорт и вокзал;
- в 17.10ч. с аэропорта на вокзал.
Для удобства пассажиров автотранспорт будет ожидать:
- на вокзале в привокзальной площади;
- в аэропорту на первой линии парковки терминала №2;
- в Косшы с теплой остановкой «Торговый дом «Айгерим».
Стоимость услуги будет составлять 950 тенге.