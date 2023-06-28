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    Из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны будет ежедневно курсировать шаттл

    28 Июня 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - с 29 июня АО «Пассажирские перевозки» совместно с компанией «UvU», международным аэропортом и Акиматом Косшы запускает в пилотном режиме с услугу «Регулярный шаттл», передает МИА «Казинформ».

    Проект предусматривает ежедневную перевозку пассажиров комфортабельными микроавтобусами по маршруту «город Косшы - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев – Железнодорожный вокзальный комплекс Нурлы-Жол».

    Регулярный шаттл будет ежедневно отправляться:

    - в 08.30ч. с вокзала в аэропорт и Косшы;

    - в 09.10ч. с аэропорта на Косшы;

    - в 16.30ч. с Косшы на аэропорт и вокзал;

    - в 17.10ч. с аэропорта на вокзал.

    Для удобства пассажиров автотранспорт будет ожидать:

    - на вокзале в привокзальной площади;

    - в аэропорту на первой линии парковки терминала №2;

    - в Косшы с теплой остановкой «Торговый дом «Айгерим».

    Стоимость услуги будет составлять 950 тенге.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    КТЖ Астана Транспорт Аэропорт Путешествия
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