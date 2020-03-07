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    Из космоса поздравили женщин с 8 Марта

    7 Марта 2020, 12:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Находящийся на борту Международной космической станции (МКС) космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка поздравил всех женщин мира с праздником 8 Марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видеопоздравление из космоса размещено в социальных сетях и на сайте космического ведомства.

    «Находясь здесь, на космической станции, я присоединяюсь ко всей мужской части населения Земли, чтобы сказать всем женщинам спасибо! Спасибо за заботу, поддержку, любовь и преданность, верность семейным традициям, за то, что приносите в наш дом радость и красоту, наполняя его особым светом!» - сказал космонавт.

    Олег Скрипочка отправился в свой третий космический полет 25 сентября 2019 года, сейчас на МКС вместе с ним космическую вахту несут американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир. Через месяц к ним присоединится новый экипаж , который готовится к старту с космодрома Байконур 9 апреля 2020 года.

    Автор:

    Сара Кабикызы

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