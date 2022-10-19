Из Казахстана в Турцию: костанайский велосипедист планирует проехать 5 555 километров

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Казахстанец приехал из Костаная в Анкару, преодолев 4 600 километров. Свой веломарафон он посвятил 150-летию Ахмета Байтурсынова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Автор нескольких книг, журналист, спортсмен, переводчик и просто любитель активного образа жизни Ернат Мелисулы выехал из Казахстана на велосипеде 5 сентября в день рождения великого просветителя и основателя казахского языкознания А.Байтурсынова. Преодолев 4 600 км 17 октября он приехал в турецкую столицу.

Выехав из Костаная, он направился в Западный Казахстан. После чего планировал посетить Азербайджан, но по неизвестным причинам закрытые границы изменили дорогу путника. Волею судьбы первым иностранным государством в его маршруте стала солнечная Грузия. Там он побывал в городах Кутаиси и Батуми. Далее велосипедист направился в гостеприимную Турцию, где, проехав черноморские города Ризе, Трабзон, Гиресун, Орду и Самсун, продолжил свой путь в Анкару через города Чорум и Кырыккале. Далее казахстанский путешественник направится в Конью, Бурсу и Стамбул, где завершит свой веломарафон.

В столице Турции Ерната Мелисулы тепло встретили не только соотечественники, но и местные жители. Перед памятником казахского мыслителя Абая Кунанбайулы в одноименном парке, расположенном в районе Кечиорен Анкары, Посольством Казахстана в Турции и мэрией района было организованно торжественное мероприятие по случаю прибытия путника с земель прадедов всех тюрков.

На пути следования велосипедист из Костаная рассказывал людям о жизни и деятельности А.Байтурсынова. В то же время в социальных сетях он делал заметки о быте и образе жизни людей, с которыми встречался в дороге.

«В прошлом наши деды отправлялись в дальний путь на лошадях. Один из видов транспорта в нынешнее время – это велосипед. Поставив цель, я выехал на своем железном коне «Сұржекей». Как только пересек границу Турции, сразу почувствовал неописуемую эйфорию. Я был в приподнятом настроении и начал петь казахские песни. Было ощущение, будто я приехал в родные края. Я чувствовал всем сердцем, что это братская и родственная нам страна. Здесь доброжелательные, улыбчивые и гостеприимные люди. По дороге многие останавливались и спрашивали, не нужна ли мне помощь. Свое путешествие в 5 555 км я планирую завершить в Стамбуле на 55-ый день. Необычный международный веломарафон посвящаю 150-летию А.Байтурсынова и братским отношениям всех тюркских государств», - сказал Е.Мелисулы.



