Из Карагандинской области стартовал экспорт сухого верблюжьего молока в Китай

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Первую партию сухого верблюжьего молока отправили из Казахстана в Китай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Карагандинской области.

Экспорт своей продукции начала карагандинская компания «Евразия Инвест ЛТД», известная брендами Saumal и Saubota. Долгожданному моменту предшествовала большая работа на уровне двух государств.

«Первую партию сухого верблюжьего молока Saubota объёмом более 3,5 тонн отгрузили в город Ланьчжоу провинции Ганьсу. Тем самым дан официальный старт экспорту казахстанского товара в КНР. Этого момента мы ждали 5 лет. Большая работа была проведена, поскольку на китайский рынок попасть очень сложно», - сказал Кадырбек Мейрамбеков, генеральный директор компании.

Первый шаг был сделан в сентябре 2019 года. В ходе зарубежного визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось подписание протокола по экспорту из Казахстана в Китай молочной продукции.





И уже в январе 2020 года три казахстанских предприятия вошли в реестр импортёров Главного таможенного управления КНР. В их числе ТОО «Евразия Инвест ЛТД» с брендом Saumal.

Завод по производству порошка из кобыльего молока действует в Карагандинской области с 2014 года. В прошлом году предприятие освоило выпуск сухого верблюжьего молока.

«За прошлый год мы на 609 млн тенге продали своей продукции на МЦПС «Хоргос». Надеялись на увеличение продаж и в этом. Но в январе границу закрыли, и по сей день торговая площадка Хоргоса закрыта. Поэтому пошли другим путём - сертифицировали производство, оформили разрешение, и сейчас отправляем первую партию в Китай», - рассказал Кадырбек Мейрамбеков.

По словам гендиректора, завод сейчас производит 2 тонны сухого продукта в месяц.

Продвинуться на китайский рынок компании помогли Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан и Ассоциация экспортёров сельскохозяйственной продукции РК. По словам председателя ассоциации Бауыржана Бакшилова, казахстанский торговый дом работает в городе Иу, в ближайшее время планируется открытие аналогичной площадки в Сиане.

Экспорт сухого верблюжьего молока в Поднебесную должен стать постоянным.