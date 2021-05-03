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    Из каких стран казахстанцы могут прилететь в Россию

    3 Мая 2021, 00:29

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Посольство РК в РФ опубликовало разъяснение, как и из каких стран казахстанцы могут приехать в Россию, передает МИА «Казинформ».

    «Уважаемые граждане, повторно обращаем ваше внимание, что в настоящее время граждане Казахстана могут летать через Беларусь в Россию только при наличии ВНЖ этой страны или соответствующих оснований, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года. В настоящее время граждане Казахстана могут летать в Россию из следующих стран: Турция, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ, Кыргызстан, Республика Корея, Куба, Сербия, Япония, Сейшельские Острова, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар, Финляндия, Азербайджан, Армения, Греция, Сингапур, Венесуэла, Германия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланка», - сообщила пресс-служба Посольства РК в РФ в Telegram .

    В посольстве также напомнили, что граждане Республики Казахстан могут приехать в Российскую Федерацию следующими путями: 1) прямым авиарейсом; 2) авиарейсом с транзитом через страны, перечень который утвержден Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года; 3) через сухопутные пункты пропуска либо из других стран при наличии оснований, предусмотренных Распоряжением Правительства РФ №635-р от 16 марта 2020 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туризм Транспорт Россия
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