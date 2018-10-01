Из каких стран активнее всего переводят деньги казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам активнее всего переводят средства из России, Южной Кореи и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Как сообщается, объем полученных физлицами из-за рубежа денежных переводов, совершенных через систему денежных переводов, за январь-август текущего года составил 220,5 млрд тенге, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на увеличение объема, темпы роста сокращаются второй год подряд. Годом ранее прирост в аналогичном периоде составлял 18,8%, еще раньше - рост был в 2,4 раза.

Среди стран, откуда были произведены переводы, лидирует Россия - 111,8 млрд тенге, что на 0,5% меньше, чем за январь-август 2017 года. Доля от всего объема сократилась с 58,7% до 50,7%. Следом идет Южная Корея - 33,6 млрд тенге, рост в 2,3 раза. Доля страны увеличилась с 7,6% до 15,2%. Замыкает тройку лидеров Кыргызстан - 18,4 млрд тенге, рост за год на 67,8%. Доля выросла с 5,7% до 8,4%.