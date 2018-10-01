Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 3 °С
USD 366.86 EUR 424.49
RUB 5.60 CNY 53.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из каких стран активнее всего переводят деньги казахстанцам

17 Октября 2018 11:11 169
Поделиться:
Из каких стран активнее всего переводят деньги казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам активнее всего переводят средства из России, Южной Кореи и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Новости по теме

Переводить деньги по номеру телефона позволит Система мгновенных платежей Нацбанка
В 2,5 раза вырос объем денежных переводов из Кореи в Казахстан

Как сообщается, объем полученных физлицами из-за рубежа денежных переводов, совершенных через систему денежных переводов, за январь-август текущего года составил 220,5 млрд тенге, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на увеличение объема, темпы роста сокращаются второй год подряд. Годом ранее прирост в аналогичном периоде составлял 18,8%, еще раньше - рост был в 2,4 раза.

Среди стран, откуда были произведены переводы, лидирует Россия - 111,8 млрд тенге, что на 0,5% меньше, чем за январь-август 2017 года. Доля от всего объема сократилась с 58,7% до 50,7%. Следом идет Южная Корея - 33,6 млрд тенге, рост в 2,3 раза. Доля страны увеличилась с 7,6% до 15,2%. Замыкает тройку лидеров Кыргызстан - 18,4 млрд тенге, рост за год на 67,8%. Доля выросла с 5,7% до 8,4%.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экономика,
Поделиться:

Автор:

Дамир Байманов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив