Из Кабула вылетел последний американский самолет. Эвакуация завершена

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и генерал морской пехоты Кеннет Маккензи на брифинге объявили, что последний самолет с американскими военными вылетел из аэропорта Кабула. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.
Как сообщает корреспондент Би-би-си Лиз Дусет, некоторое время назад талибы опубликовали в сетях фотографии встречи своего спецназа с американцами - предположительно это был процесс передачи аэропорта.
Как сообщает корреспондент Би-би-си Лиз Дусет, некоторое время назад талибы опубликовали в сетях фотографии встречи своего спецназа с американцами - предположительно это был процесс передачи аэропорта.