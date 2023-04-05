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    Из чего складываются цены на авиабилеты в Казахстане

    5 Апреля 2023, 17:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Ыдырысов перечислил, из чего складываются цены на авиабилеты в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он напомнил, что ценообразование билетов в стране не регулируется, применяется рыночный механизм.

    Основными долями в структуре тарифа, по словам вице-министра, являются затраты на топливо, эксплуатационные расходы, стоимость воздушного судна, которое в основном находится в лизинге, аэропортовое обслуживание и фонд оплаты труда.

    «Дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость является одним из основных сдерживающих факторов развития гражданской авиации в стране и влияющих на ценообразование. Так, в 2022 году наблюдался дисбаланс между выработкой и потреблением. Если выработка была порядка 650 тысяч тонн, то потребление составило 806 тысяч тонн», - пояснил Алмаз Ыдырысов во время заседания в Сенате Парламента РК.

    Вместе с тем, он подчеркнул, что порядка 80% расходов авиакомпаний ведутся в иностранной валюте, в том числе покупка или лизинг ВС, покупка запчастей и другие затраты. При этом около 80% дохода авиакомпании получают в тенге. В связи с чем, для покрытия своих расходов, авиакомпаниям приходится корректировать стоимость билетов ввиду давления валютного курса.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Цены и тарифы МИИР РК Авиация
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