Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туризм

    Из Астаны до Алаколя будет курсировать скоростной поезд «Тальго» – КТЖ

    26 Апреля 2023, 15:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В отпускной период 2023 года планируется перевезти порядка 4,5 млн пассажиров. Об этом рассказали на брифинге по организации летних железнодорожных пассажирских перевозок и реализации проекта по интермодальным перевозкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За летний период компания планирует перевезти более 4 млн пассажиров. Будет запущено шесть дополнительных летних маршрутов. Самым популярным летним железнодорожным направлением является озеро Алаколь. За последние два года пассажиропоток летом туда вырос в два раза, до 243 тыс. человек. Этим летом КТЖ запускает туда 11 поездов Астаны, Алматы, ВКО и Абайской области. За летний период планируется перевезти на озеро Алаколь на 30 тыс. пассажиров больше по сравнению с прошлым годом. Из Астаны до Алаколя можно будет добраться на фирменном поезде «Тальго», - сказал генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов.
    По словам спикера, за последние два года пассажиропоток в этом направлении и обратно вырос в два раза.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Туризм Железная дорога
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Актау иностранных туристов обяжут платить специальный взнос
    В Китае зафиксирован туристический бум
    Казахстан ведет переговоры с 26 странами о введении взаимного безвизового режима
    Как будут развивать побережье озера Алаколь в Абайской области
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    5 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    Новости партнеров