Из Алматы в Нью-Йорк: как казахстанка поступила в один из университетов США

Алматинка Камила Стамшалова уже почти полгода живет в США и получает высшее образование в области психологии. Почти всю жизнь она видела свое будущее в сфере экономики и бизнеса. Несколько лет назад окончила колледж КазУМОиМЯ имени Абылай хана, получила специальность в сфере учета и аудита, затем поступила в один из престижных университетов Сеула в Южной Корее по экономической специальности. Почему казахстанка решила в корне сменить профессию и получить высшее образование в США? О жизни, сложностях и адаптации в новой стране, читайте в интервью МИА «Казинформ».

- Расскажите о себе, почему вы решили получать образование за рубежом?

- Я родилась в городе Алматы. После окончания 9 класса поступила в КазУМОиМЯ имени Абылай хана на специальность «учет и аудит». После окончания в 19 лет я переехала в Сеул. Выучила корейский язык и поступила в университет Korea University на экономическую специальность. За год до окончания по семейным обстоятельствам мне пришлось вернуться в Казахстан, и я перевелась в университет KIMEP на «бизнес и менеджмент». Я решила продолжить обучение, но раскрыть себя в другом направлении. В соцсетях я увидела рекламу компании IBC Group, недолго думая оставила заявку, мне перезвонил менеджер, и так началась моя история поступления в университет США.

Так как у меня уже был опыт обучения за рубежом в Азии, хотелось узнать жизнь и культуру Запада. Больше всего мне запомнился долгий процесс поступления. Это занимает много сил и затрат, если ты поступаешь на магистратуру.

- Что вас подтолкнуло на изучение психологии и получение образования именно в этой сфере?

- Да, изначально у меня экономическое и бизнес образование, но меня всегда тянуло к общению с людьми и психологической поддержке в тяжелых ситуациях. Я поняла, что хочу заниматься тем, что требует моя душа.

На данный момент в Казахстане домашнее насилие является острой темой. У нас не принято открыто это обсуждать, считается постыдным заявить о том, что женщины и дети страдают от рук тиранов. Принято молчать о таких вещах. Сфера психологии в нашей стране, я думаю, находится только на стадии развития. В США большой опыт в помощи людям с психическими расстройствами.

- Ваша мечта сбылась. Сейчас вы учитесь в США и занимаетесь любимым делом. Расскажите о своих первых впечатлениях о стране.

- В США я приехала в середине августа 2022 года. Когда я вступила на землю Америки, чувства оказались смешанными. Я ожидала увидеть огромный аэропорт Нью-Йорка, а это был один из терминалов JFK, который больше напоминал старенький аэропорт Алматы. Меня встретили представители компании IBC Group, мы сели в такси и поехали. Я познакомилась с «одноэтажной Америкой». Сначала не поняла, где я нахожусь, почему здесь одни маленькие дома. Было такое ощущение, как будто ты находишься где-то далеко в пригороде Алматы. Где же эти высокие здания, которые нам показывают в фильмах и рекламе?!

Навсегда запомню свою первую поездку в метро Нью-Йорка. Я спустилась в метро, было очень жарко, стоял не очень приятный запах, помещение не проветривается. А когда ты заходишь в вагон, там жутко холодно, работает кондиционер. Везде лежат бездомные люди, вокруг грязно, бегают крысы и тараканы. Ощущения не очень приятные. Допустим, в Алматы всегда следят за порядком, а здесь на улицах никто не подметает. У нас очень чисто всегда.

Здесь бесконечный шум сирен, высокие цены на транспорт и продукты. Еще в конце надо добавлять налог к общей сумме. К счастью, люди очень открыты и доброжелательны. Практически всегда можно увидеть улыбку на лице прохожего. Очень быстрый ритм города, здесь люди не тратят время зря, все всегда распланировано.

На улицах Манхэттена здания шикарные, виды завораживающие, но количество бездомных людей, мусора затмевают всю эту красоту. Это точно оказалось не совсем то, что я ожила увидеть, насмотревшись голливудских фильмов.

- Увидев настоящую картину жизни в огромном мегаполисе, наверное, тяжело быстро адаптироваться к новым реалиям. Кто вам помог в этом?

- Представительница компании IBC Group – это первый человек, который встретил меня в США, прямо из аэропорта мы поехали к ней домой. Первое время я жила у нее в квартире, пока мы не нашли мне постоянное место жительства. Также в компании помогли мне приобрести сим-карту, открыть счет в банке. Понравилось, что менеджер быстро все организовала. Она поделилась со мной житейскими советами: где закупать продукты, какие районы города лучше избегать и тому подобное. Помню, в первый же день она накормила меня домашним пловом и напоила горячем чаем. Всегда была готова поделиться нужной информацией. Помогла найти жилье и договориться с хозяином о небольшой скидке.

В начале меня настигло жуткое чувство одиночества. Представьте, вы приехали в новую страну, никого не знаете, нет ни друзей, ни знакомых здесь. Из-за разницы во времени тяжело быть всегда на связи с близкими в Казахстане. Менеджер IBC Group нашла мне крутую соседку, с которой мы сразу сдружились и теперь поддерживаем друг друга во всем.

- Как проходил процесс поступления в вуз Нью-Йорка?

- В IBC Group мне оказали помощь с документами для поступления в мой будущий университет. The New School — частный исследовательский университет в Нью-Йорке. Он был основан в 1919 году как Новая школа социальных исследований, его первоначальная миссия - стать домом для прогрессивных мыслителей, а также академическая свобода и интеллектуальные исследования.

- Какие у вас планы после получения высшего образование в США?

- После получения диплома я хочу пойти дальше и поступить на докторантуру, дойти до финишной линии в области психологии и подняться на высшую ступень в образовании. Также поработать в США и перенять опыт Запада и те навыки, которых у нас еще нет, вернуться в Казахстан, чтобы внедрить полученные знания в нашу систему. Моя мечта – открыть в Казахстане центр психологической помощи, где лучшие студенты наших университетов могли бы практиковаться и помогать людям, пострадавшим от любой формы психологического насилия или травмы.



