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    Из Афганистана в Алматы прибыл самолет с 42 пассажирами - гражданами РК, Кыргызстана, РФ и Литвы

    18 Августа 2021, 18:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 17.00 часов военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК благополучно совершил посадку в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны РК.

    В Казахстан прибыли 25 граждан РК, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники Посольства РК.

    Кроме того, этим бортом, по просьбе кыргызской стороны, были эвакуированы 14 граждан КР. В качестве гуманитарной операции этим самолетом из ИРА также вывезены 1 гражданин России и 1 гражданин Литвы, обратившиеся в Посольство РК с просьбой о содействии.

    Республика Казахстан всегда защищает интересы и права своих граждан, находящихся за рубежом, отметили в Минобороны РК.

    По информации МИД РК, 18 августа по инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

    Министр Р.Казакбаев выразил благодарность руководству Республики Казахстан и Министерству иностранных дел страны за оказанное содействие в эвакуации граждан Кыргызской Республики в количестве 15 человек из г.Кабул, а также за помощь Посольству Кыргызстана в Афганистане, что является демонстрацией высокого уровня братских, союзнических и добрососедских отношений между странами.

    Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев 16 августа провел совещание по ситуации в Афганистане. Ранее Глава государства в Twitter сообщил о том, что Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий.

    В Вооруженных Силах РК приняты меры по усилению бдительности.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Армия Афганистан
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