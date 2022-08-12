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    • Июльская жара привела к рекордному энергопотреблению в странах Центральной Азии

    12 Августа 2022 16:04

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Аномальная жара, наблюдавшаяся в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане в конце июля, привела к историческому максимуму потребления электроэнергии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Министерства энергетики Узбекистана, 22 июля показатель потребления электроэнергии за сутки по стране составил 237 млн кВт·ч или на 6 % больше прошлогоднего показателя, что стало максимальным значением не только за этот летний период, но и в целом за год.

    В ведомстве добавили, что электропотребление в столице республики этим летом достигло исторического максимума, превысив показатель минувшего осенне-зимнего периода, когда спрос на электроэнергию был самым высоким.

    «Так, если в осенне-зимний сезон 2021/2022 года максимальное ежесуточное потребление в городе Ташкенте составило 24 млн кВт·ч, то на 22 июля текущего года этот показатель составил 27,5 млн кВт·ч или больше на 15 %», - отметили в Минэнерго Узбекистана.

    Национальный энергохолдинг Кыргызстана зафиксировал рекордный показатель потребления электроэнергии 19 июля.

    «По состоянию на 19 июля текущего года объем суточного потребления составил 34 млн кВт·ч электроэнергии, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 29 млн кВт·ч, а в 2020 году – 28 млн кВт·ч», - сообщает энергохолдинг.

    По информации СМИ Таджикистана, в республике потребление электроэнергии в июле также увеличилось до рекордной отметки, превысив среднегодовой показатель в 70 млн кВт·ч.

    «26 июля этого года суточная выработка электроэнергии в республике составила более 72,1 млн кВт·ч. Такой высокий показатель прежде в республике никогда не был зарегистрирован», - цитирует главу Национальной энергетической компании Таджикистана издание «Азия-Плюс».

    Энергетические ведомства призывают потребителей своих стран экономно относиться к потреблению электроэнергии в жаркие дни, чтобы избежать перегрузок и масштабных аварийных ситуаций.

    Ранее сообщалось, что июльская жара в Узбекистане побила абсолютные рекорды за всю историю метеонаблюдений.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    #Энергетика #Таджикистан #Узбекистан #Кыргызстан #Погода #Мировые новости
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