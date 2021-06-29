Июль для североказахстанцев начнется с 40-градусной жары

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в первые дни июля ожидается сорокоградусная жара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению филиала РГП «Казгидромет», днем 30-го июня по области температура воздуха повысится до 35-38 градусов. В Петропавловске ожидается 35 градусов.

1-го и 2-го июля местами по области прогнозируется очень сильная жара – 40-42 градуса днем. В Петропавловске в эти дни, по прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется до 35-37 градусов. Гидрометеорологическая служба предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности.

Служба 112 уже распространила через приложение Darmen штормовое предупреждение.

Напомним, в регионе в жаркий период действует запрет на посещение лесов.



