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    17:20, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Июль для североказахстанцев начнется с 40-градусной жары

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в первые дни июля ожидается сорокоградусная жара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению филиала РГП «Казгидромет», днем 30-го июня по области температура воздуха повысится до 35-38 градусов. В Петропавловске ожидается 35 градусов.

    1-го и 2-го июля местами по области прогнозируется очень сильная жара – 40-42 градуса днем. В Петропавловске в эти дни, по прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется до 35-37 градусов. Гидрометеорологическая служба предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности.

    Служба 112 уже распространила через приложение Darmen штормовое предупреждение.

    Напомним, в регионе в жаркий период действует запрет на посещение лесов.



    Теги:
    Погода Северо-Казахстанская область Казгидромет Главная для mail.ru
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