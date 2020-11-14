IX региональный Гражданский форум стартовал в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - IX региональный Гражданский форум «Общество и государство: 30 лет партнерства и развития «Birgemiz» пройдет с 14 по 27 ноября 2020 года в формате Недели гражданского общества. Об этом передает МИА «Казинформ».
На гражданский форум приглашаются руководители НПО Кызылординской области, бизнес-структур, работники государственных органов, представители профсоюзных органов, эксперты, СМИ.
Традиционное мероприятие, объединяющее общественных деятелей страны, в нынешнем году будет проведено в новом формате. Для удобства делегатов насыщенная программа распределена по пяти дням.
Таким образом, в течение недели планируется обсудить актуальные вопросы, в том числе основные направления новой Концепции развития гражданского общества, участие граждан в принятии решений, механизмы и возможности общественного контроля, конкурентоспособность НПО, перспективы трехстороннего сотрудничества общества, государства и бизнеса и многое другое.
Кроме того, будет опубликован доклад об исполнении рекомендаций предыдущих форумов и организованы встречи отраслевых НПО с курирующими государственными органами.
Делегаты Форума в онлайн формате смогут принять участие в работе республиканского форума. Стоит отметить, что Министерство информации и общественного развития приглашает активистов к формированию тематики и повестки Гражданского форума, принимая предложения и учитывая актуальные темы, волнующие общество.
Предполагается, что региональный форум охватит свыше 200 участников из числа представителей НПО Кызылординской области, государственных органов, экспертного сообщества и СМИ.
Содержание 1 дня. Региональные экспертные диалоговые площадки. 14 ноября 2020 года, в конференц-зале бизнес-центра «Prima Park», с 10.00 – 12.00 часов.
- Открытие IX Гражданского форума «Гражданское общество и государство «30 лет партнерства и развития #Birgemiz».
- Региональные экспертные площадки, гражданские форумы на 4-м основным направлениям:
1. Участие граждан в принятии решении;
2. Гражданский контроль: проблемы и перспективы;
3. Новые вызовы: развитие конкурентоспособности НПО;
4. Диалог общества и государства.
Содержание 2 дня. Тема: республиканские диалоговые площадки МИОР /онлайн/.
- Диалоговые площадки по следующим тематическим направлениям:
1. Участие граждан в обеспечении общественного порядка;
2. Общественный контроль: механизмы взаимодействия с государственными органами и законодательное закрепление
3. Конкурентоспособность НПО: факторы успеха, риски, перспективы
4. Перезагрузка: новые форматы взаимодействия НПО и государства
Обучающие площадки по следующим тематическим направлениям:
1. Повышение уровня доверия к институтам ГО со стороны различных социальных групп
2. Идеология будущего: развиваем активное гражданское общество
3. Век инновации: как развивать социально-инновационные проекты;
4. Презентация успешных практик взаимодействия государства и гражданского сектора.
Содержание 3 дня. Тема: Отраслевые встречи МГО с НПО. 18 ноября
2020 года с 10.00-11.30 часов.
- Отраслевые встречи местных государственных органов с НПО (УВП,УПДМП, УЗ, УО, УТИП, УСЗИСП, УСХ, УФС, УВД, областная прокуратура)
Содержание 4 дня. Форум трехстороннего партнерства НПО, бизнеса, государства «ASAR» «Социальная сплоченность: вектор развития благополучия», дискуссионные площадки. На базе палаты предпринимателей«Атамекен» Кызылординской области, с 15.00-16.40 часов.
- Дискуссионные площадки в области трехстороннего партнерства по следующим направлемиям:
1. Принцип «Асар» в улучшении здоровья и благополучия матерей и детей в Казахстане;
2. Принцип ведения бизнеса: инициатива бизнеса по правам ребенка (Права детей и принципы предпринимательства) Площадка ЮНИСЕФ;
3. Инновации во благо людям (Развитие социального предпринимательства);
4. Социальная сплоченность бизнеса и НПО в период ЧП (Гражданская активность, направленная на реализацию общих целей населения);
- Площадка «Достижения ASAR» (Выступление НПО, которые реализовали проекты совместно с бизнесом (ответы на вопросы; Заключение меморандумов между Гражданским Альянском Кызылординской области и бизнесом о сотрудничестве).
Содержание 5 дня: Пленарная сессия «Общество и государство:30 лет партнерства и развития #Birgemiz». 27 ноября 2020 года на базе областного акимата.
В рамках площадки будут обсуждены успешные кейсы взаимодействия государства и гражданского общества за 30 лет независимости, определить новые цели и задать тренды для дальнейшего совместного развития в качестве партнеров.
Краткое содержание площадки:
- Приветствие, ознакомление ведущими кратких итогов недели гражданского общества /в онлайн формате/;
- Выступление представителя Администрации Президента РК;
- Выступление республиканских НПО с формированными рекомендациями по итогам региональных экспертных площадок (ориентировочно 5-6 НПО);
Церемония вручения премии для НПО (одновременно награждения будут проходить также в регионах);
Заключительное слово представителя Администрации Президента РК;
Подведение итогов.
Заключительное слово акима области Абдыкаликовой Г.Н.
Завершение работы недели гражданского общества.