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    IX Гражданский форум: О чем будет разговор с министрами

    23 Ноября 2020, 09:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 23 по 26 ноября в рамках IX Гражданского форума планируется проведение 12 отраслевых онлайн-встреч руководителей министерств с представителями неправительственных организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

    С руководителями общественных организаций встретятся министр здравоохранения А. Цой, министр труда и социальной защиты населения Б. Нурымбетов, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Б. Мусин, министр торговли и интеграции Б. Султанов, министр юстиции М. Бекетаев, министр сельского хозяйства С. Омаров, министр экологии, геологии и природных ресурсов М. Мирзагалиев, министр по чрезвычайным ситуациям Ю. Ильин, председатель Агентства по делам государственной службы А. Жаилганова, заместитель министра внутренних дел А. Заппаров, первый вице-министр финансов Б. Шолпанкулов, заместитель председателя агентства по противодействию коррупции О. Бектенов.

    По данным организаторов, целью проведения встреч является открытый диалог руководителей центральных государственных органов с представителями неправительственного сектора.

    «Проведение встреч с НПО в рамках форума способствует повышению транспарентности деятельности государственных органов и осведомленности общественности о реализуемых государством программах и инициативах. Взаимодействие с НПО дает возможность государственным органам оперативно реагировать и решать актуальные вопросы населения», - сообщил председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахметов.

    В ходе встреч планируется обсуждение вопросов по взаимодействию государства и гражданского общества в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы и находящимся на учете службы пробации, разработки соответствующих рекомендаций и планов совместных действий по противодействию коррупции, рассмотрения подходов по разработке Кодекса социального обеспечения и другие.

    Для встречи с министрами приглашаются республиканские и региональные НПО, СМИ, представители экспертных сообществ, проектных офисов «Адалдық алаңы», специальные мониторинговые группы.

    Встречи будут транслироваться в режиме онлайн в социальных сетях Facebook: https://www.facebook.com/ngogovkz, Youtube: azamattyqforum, Instagram: https://instagram.com/azamattyqqogam.komitet.

    Программа форума и регистрация участников доступны на сайте www.azamattyqforum.kz.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК НПО
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