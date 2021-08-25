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    IV Генеральная ассамблея Молодежного форума ОИС проходит в Стамбуле

    25 Августа 2021, 19:16

    СТАМБУЛ. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - В турецком Стамбуле начала свою работу двухдневная IV Генеральная ассамблея Молодежного форума Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    В ходе мероприятия глава Молодежного форума ОИС Таха Айхан представил членам организации доклад о деятельности и стратегии форума.

    В Генассамблее принимают участие представители 56 стран-участниц ОИС. Среди тем для обсуждения - молодежная стратегия Организации исламского сотрудничества, развитие молодежи, укрепление экономик стран, а также вопросы культуры, искусства, спорта, окружающей среды. Генассамблея завершит свою работу в четверг, 26 августа.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция Молодежь
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