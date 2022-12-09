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    Итоговое заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в Бишкеке

    9 Декабря 2022, 14:03

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В столице Кыргызстана в государственной резиденции «Ала-Арча» проходит итоговое заседание Высшего Евразийского экономического союза в узком формате под председательством Кыргызской Республики, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Президент КР Садыр Жапаров, приветствуя участников мероприятия, отметил, что заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса.

    По словам главы Кыргызской Республики, наблюдается большая нагрузка на экономики государств-членов Евразийского экономического союза. В этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все зависящее от нас, как глав государств, для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами.

    «Твердая приверженность стран-участниц евразийской интеграции является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками», - подчеркнул Президент КР.

    «На повестке заседания важные и актуальные для Союза вопросы. Уверен, что сегодняшнее заседание позволит нам подробно обсудить их. Желаю всем нам плодотворной работы», - сказал Садыр Жапаров.

    Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит впервые за 3 года в очном формате.

    По итогам заседания планируется принять решение Высшего совета, предусматривающего определение Российской Федерации государством, председательствующим в 2023 году в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии.

    Ранее сообщалось, в заседании Высшего Евразийского экономического совета принимают участие главы стран-участниц ЕАЭС Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан ЕАЭС
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