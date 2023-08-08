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    Итоги XXXI Всемирной летней Универсиады: Казахстан завоевал 20 медалей

    8 Августа 2023, 17:45

    ПЕКИН-ЧЭНДУ. КАЗИНФОРМ – XXXI Всемирная летняя Универсиада, проходившая с 28 июля по 8 августа, в китайском Чэнду уже стала частью истории. Сборная Казахстана на Универсиаде завоевала 20 медалей (две золотые, семь серебряных и 11 бронзовых) и по общему количеству завоеванных наград на летних университетских Играх – Универсиада-2023 – стала второй по результативности соревнованием для наших студентов. Самым удачным студенческим турниром была Универсиада-2013 в Казани, где казахстанской сборной покорился результат в 30 медалей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Общекомандный зачет на домашней Универсиаде в Чэнду выиграла сборная КНР с 178 медалями: 103 золотых, 40 серебряных и 35 бронзовых. На втором месте – Япония (93: 21-29-43), на третьем – Южная Корея (58: 17-18-21). Казахстан с 20-ю медалями (20: 2-7-11) расположился на 20-м месте.

    На Всемирной летней Универсиаде в Чэнду 6500 студентов-атлетов из 113 стран боролись за 269 комплектов медалей в 18 видах спорта.

    Cколько медалей завоевали казахстанцы:

    Золото:

    - Милад Карими (спортивная гимнастика, перекладина);

    - Рита Бакишева (тхэквондо, - 46 кг.).

    Серебро:

    - Милад Карими (спортивная гимнастика, вольные упражнения);

    - Нариман Курбанов (спортивная гимнастика, конь);

    - Диана Турсунбек (стрельба из лука);

    - Эльжана Таниева (художественная гимнастика, мяч);

    - Эльжана Таниева (художественная гимнастика, лента);

    - Никита Чирюкин (пулевая стрельба, скоростной пистолет, 25 м.);

    - Константин Малиновский, Ислам Сатпаев, Никита Шахторин (пулевая стрельба, командные соревнования, стрельба из винтовки с трех позиций, 50 м.).

    Бронза:

    - Милад Карими (спортивная гимнастика, опорный прыжок);

    - Бейбарыс Каблан, Абдурахмон Марипов, Бексултан Мусахан, Шамсат Дуйсенов (тхэквондо, командные соревнования);

    - Эльжана Таниева (художественная гимнастика, обруч);

    - Константин Малиновский, Ислам Сатпаев, Никита Шахторин (пулевая стрельба, командные соревнования, стрельба из пневматической винтовки, 10 м.);

    - Артем Саркисян, Назарбай Саттархан, Жанат Набиев (фехтование, командные соревнования, сабля);

    - Бекарыс Садуакас (дзюдо, - 100 кг.);

    - Сунгат Жубаткан (дзюдо, - 66 кг.);

    - Аскар Наркулов (дзюдо, - 73 кг.);

    - Адильбек Мусин (плавание, баттерфляй, 50 м.);

    - Бексултан Коскенов (ушу, - 60 кг.);

    - Айгерим Тореханова (ушу, - 60 кг.).

    Казахстанские герои XXXI Универсиады

    Многие согласятся, что самым ярким казахстанским спортсменом на Универсиаде в Чэнду стал гимнаст Милад Карими, который завоевал три медали в индивидуальных упражнениях по спортивной гимнастике, в том числе «золотую» медаль на перекладине.

    Фото: t.me/SayasatNurbek

    Гимнастка Эльжана Таниева также принесла в копилку сборной Казахстана три медали в индивидуальных упражнениях по художественной гимнастике – две серебряных и одну бронзовую.

    Фото: olympic.kz

    Рита Бакишева, принесшая первое «золото» для Казахстана на Универсиаде в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 46 кг.

    Фото: olympic.kz

    Лучница Диана Турсунбек, которая завоевала серебряную медаль в финале в индивидуальных состязаниях по стрельбе из лука, выступая против олимпийской чемпионки Рио-2016 - южнокорейской спортсменки Чой Мисун.

    Казахстанские стрелки Константин Малиновский, Ислам Сатпаев и Никита Шахторин, завоевавшие «серебро» и «бронзу» в командных соревнованиях по пулевой стрельбе.

    На Универсиаду в Чэнду отправились 93 казахстанских спортсмена. Казахстан был представлен в 11 видах спорта: стрельба из лука, спортивная гимнастика, легкая атлетика, фехтование, дзюдо, плавание, настольный теннис, тхэквондо, стрельба пулевая, художественная гимнастика и ушу.

    Как отметил исполняющий обязанности президента Международной федерации университетского спорта Леонц Эдер, уникальность таких мультиспортивных соревнований высокого уровня заключается в том, что молодые спортсмены получают отличную возможность побороться с чемпионами мира и олимпийскими призерами.

    Самым результативным студенческим турниром для наших спортсменов стала Универсиада-2013 в Казани с 30 медалями: 3 золотых, 11 серебряных и 16 бронзовых.

    В качественном соотношении стоит отметить участие Казахстана на Универсиаде-2015 в южнокорейском Кванджу, когда казахстанские атлеты шесть раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета, а в общем медальном зачете наша сборная расположилась на 11-м месте (10: 6-0-4).

    Участие Казахстана в летних Универсиадах

    Первое участие Казахстана в летней Универсиаде состоялось в американском Буффало в 1993 году, тогда в копилке сборной оказалась единственная серебряная медаль по легкой атлетике.

    Спортивные состязания на Универсиаде в китайском Чэнду официально завершены. Примечательно, что студенческие Игры в Чэнду стали единственной Всемирной Универсиадой в истории FISU (Международная федерация университетского спорта), которые переносились дважды. В 2021 году Универсиада в Китае была отложена на год из-за пандемии COVID-19, а в 2022 г. спортивное мероприятие перенесли на 2023 год.

    Торжественная церемония закрытия XXXI Всемирной летней Универсиады состоится вечером 8 августа в парке Chengdu Open Air Music Park (провинция Сычуань, КНР). Следующие летние студенческие Игры пройдут в немецком городе Рейн-Рур в 2025 году.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Китай Универсиада В мире
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