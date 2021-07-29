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    Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля

    29 Июля 2021, 18:26

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанские атлеты выступили на Олимпийских играх в Токио в четырех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Шестой день соревнований начался с водного поло, в котором мужская сборная Казахстана в предварительном раунде проиграла команде Испании — 4:16.

    В теннисе у женщин в одиночном разряде в полуфинале выступила Елена Рыбакина — она проиграла швейцарке Белинде Бенчич в трех сетах — 6:7, 6:4, 3:6. Теперь казахстанка сразится за «бронзу».

    В боксе на турнире с 1/8 финала стартовали Абильхан Аманкул (75 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг). Аманкул дрался с узбеком Фанатом Кахрамоновым, отправил его в нокдаун и уверенно выиграл бой — 5:0. Кункабаев тоже не испытал проблем в поединке с египтянином Юсри Резком Мостафой Хафезом — 5:0.

    В стрельбе из лука Ильфат Абдуллин сначала на стадии 1/32 финала встретился с британцем Джеймсом Вудгейтом и победил его со счетом 7:3, после чего в 1/16 финала одолел голландца Стиви Вийлера — 6:4.

    Фото: Турар Казангапов НОК РК

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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