Итоги выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио 29 июля

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанские атлеты выступили на Олимпийских играх в Токио в четырех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Шестой день соревнований начался с водного поло, в котором мужская сборная Казахстана в предварительном раунде проиграла команде Испании — 4:16.

В теннисе у женщин в одиночном разряде в полуфинале выступила Елена Рыбакина — она проиграла швейцарке Белинде Бенчич в трех сетах — 6:7, 6:4, 3:6. Теперь казахстанка сразится за «бронзу».

В боксе на турнире с 1/8 финала стартовали Абильхан Аманкул (75 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг). Аманкул дрался с узбеком Фанатом Кахрамоновым, отправил его в нокдаун и уверенно выиграл бой — 5:0. Кункабаев тоже не испытал проблем в поединке с египтянином Юсри Резком Мостафой Хафезом — 5:0.

В стрельбе из лука Ильфат Абдуллин сначала на стадии 1/32 финала встретился с британцем Джеймсом Вудгейтом и победил его со счетом 7:3, после чего в 1/16 финала одолел голландца Стиви Вийлера — 6:4.

Фото: Турар Казангапов НОК РК