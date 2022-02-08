Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 8 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Олимпийских играх в Пекине Казахстан был представлен в трех видах спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Конькобежец Дмитрий Морозов занял 18-е место в финальном забеге на дистанции 1500 метров, отстав от лидера, голландца Кьелда Нёйса, на +3.80 секунды.

В биатлоне в индивидуальной гонке на 20 километров у мужчин сборную Казахстана представляли Александр Мухин и Владислав Киреев. Киреев прошел «на ноль» все четыре огневых рубежа и занял 25-е место; отставание от лидера, француза Кантена Фийона Майе, составило +3:41.8. Мухин занял 52-е место, допустив четыре промаха (1+1+0+2); лидеру он проиграл +6:13.0.

В лыжных гонках у женщин в спринте свободным стилем выступили четыре спортсменки: Ксения Шалыгина, Ирина Быкова, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина. Никто из них не смог пройти квалификацию: Степашкина заняла 51-е место (+23.53), Шурыга — 60-е (+26.90), Шалыгина — 67-е (+32.52), Быкова — 68-е (+33.67). У мужчин в аналогичной дисциплине выступили Евгений Величко и Виталий Пухкало. Они тоже не смогли отобраться в четвертьфинал: Величко занял 62-е место (+19.49), Пухкало — 66-е (+21.28).

Фото: НОК РК