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    Итоги выдвижения кандидатов в Президенты РК подвели в ЦИК РК

    12 Октября 2022, 10:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Этап выдвижения кандидатов на пост Президента РК длился 19 календарных дней, с 23 сентября по 11 октября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Выдвижение кандидатов в Президенты РК завершилось вчера в 18:00.

    «В Центральную избирательную комиссию представлены документы от 12 кандидатов, выдвинутых республиканскими общественными объединениями», - сообщил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

    На президентских выборах планируют участвовать действующий Глава государства Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции.

    Мейрам Кажыкен - от республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат».

    На пост Президента РК баллотируются Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников.

    Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл».

    Нурлан Ауесбаев - от Общенациональной социал-демократической партии.

    Свои кандидатуры выдвинули Талгат Ергалиев от Союза строителей Казахстана.

    Жуматай Алиев - от общественного объединения «Халық демографиясы».

    Салтанат Турсынбекова - от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол».

    Нуржан Альтаев - от РОО «Мұқалмас».

    Хайрулла Габжалилов от республиканского общественного объединения «Объединение оралманов «Асар».

    Также в последний день регистрации кандидатов в Президенты РК свои документы в Центральную избирательную комиссию сдали Бакыт Жанабаев от общественного объединения «Казахстанская лига любителей футбола».

    Фатима Бизакова от республиканского общественного объединения «Практическая Психология».

    Выборы назначены на 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Политика ЦИК Президентские выборы - 2022
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