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    Итоги выборов депутатов Сената подвели в ЦИК РК

    16 Января 2023, 13:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК подвели итоги выборов депутатов Сената, прошедших 14 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Установлено, что выборы состоялись во всех 17 областях РК, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего в списки выборщиков были включены 3 167 депутатов маслихатов всех уровней. В избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов», - сказал заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Ценитризбиркома.

    Спикер сообщил результаты на основании протоколов избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

    Так более 50% голосов набрали, а, следовательно, можно считать их избранными, следующие кандидатуры:

    - по Абайской области - Кайрат Тастекеев,

    - по Акмолинской области - Талгат Жунусов,

    - по Актюбинской области - Амангельды Нугманов,

    - по Алматинской области - Жанболат Жоргенбаев,

    - по Атырауской области - Алибек Наутиев,

    - по Восточно-Казахстанской области - Шакарым Буктугутов,

    - по Западно-Казахстанской области - Арман Утегулов,

    - по Жамбылской области - Сакен Арубаев,

    - по Жетысуской области - Амангельды Толамисов,

    - по Карагандинской области - Серик Утешев,

    - по Костанайской области - Гауез Нурмухамбетов,

    - по Кызылординской области - Руслан Рустемов,

    - по Мангистауской области - Бекбол Орынбасаров,

    - по Павлодарской области - Ернур Айткенов,

    - по Северо-Казахстанской области - Гульмира Каримова,

    - по Туркестанской области - Мурат Кадырбек,

    - по Улытауской области - Советбек Медебаев,

    - от города Астаны - Бибигуль Жексенбай,

    - от города Алматы - Жанна Асанова,

    - от города Шымкента - Нурлан Бекназаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

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