Итоги выборов депутатов Сената подвели в ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центральной избирательной комиссии РК подвели итоги выборов депутатов Сената, прошедших 14 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Установлено, что выборы состоялись во всех 17 областях РК, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего в списки выборщиков были включены 3 167 депутатов маслихатов всех уровней. В избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов», - сказал заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Ценитризбиркома.
Спикер сообщил результаты на основании протоколов избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.
Так более 50% голосов набрали, а, следовательно, можно считать их избранными, следующие кандидатуры:
- по Абайской области - Кайрат Тастекеев,
- по Акмолинской области - Талгат Жунусов,
- по Актюбинской области - Амангельды Нугманов,
- по Алматинской области - Жанболат Жоргенбаев,
- по Атырауской области - Алибек Наутиев,
- по Восточно-Казахстанской области - Шакарым Буктугутов,
- по Западно-Казахстанской области - Арман Утегулов,
- по Жамбылской области - Сакен Арубаев,
- по Жетысуской области - Амангельды Толамисов,
- по Карагандинской области - Серик Утешев,
- по Костанайской области - Гауез Нурмухамбетов,
- по Кызылординской области - Руслан Рустемов,
- по Мангистауской области - Бекбол Орынбасаров,
- по Павлодарской области - Ернур Айткенов,
- по Северо-Казахстанской области - Гульмира Каримова,
- по Туркестанской области - Мурат Кадырбек,
- по Улытауской области - Советбек Медебаев,
- от города Астаны - Бибигуль Жексенбай,
- от города Алматы - Жанна Асанова,
- от города Шымкента - Нурлан Бекназаров.