Итоги военно-патриотического сбора молодежи «Айбын» подвели в Казахстане

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На полигоне в Карагандинской области прошла торжественная церемония закрытия республиканского сбора «Айбын», посвященного Году детей и 30-летию Вооруженных сил Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В нем приняли участие около 600 участников военно-патриотических клубов областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент, Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, военных колледжей, школ-интернатов, республиканских школ «Жас улан».

Встречи с ветеранами для воспитанников движения «Жас сарбаз» стали традиционными. В этот день разделить их успех и поздравить с окончанием состязаний в Спасск приехали Халық қаһарманы, ветеран войны в Афганистане генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев, генерал-майор Алихан Джарбулов, контр-адмирал Ратмир Комратов, генерал-майор Мукан Дюсекеев, генерал-майор авиации Алсай Жуманов, заместитель акима Карагандинской области Ербол Аликулов.

«Благодаря широкой поддержке Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, сегодня огромное внимание уделяется молодому поколению казахстанцев. Вы приняли активное участие в состязаниях, соприкоснулись с военным делом, продемонстрировали свои достижения, знания и умения, обрели новых друзей, испытали себя на прочность», – обратился к участникам сбора, заместитель министра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов.

Он также отметил значение военно-патриотического воспитания как основы духовно-нравственного единства общества. Уникальной площадкой воспитания молодежи, по его мнению, стал военно-патриотический сбор «Айбын».

В напряженной, упорной борьбе юноши и девушки из всех регионов оспаривали право взойти на пьедестал в интеллектуальных и творческих конкурсах, в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта.

«Я твердо убежден, что каждый из вас, стоящий в строю, обязательно станет успешным, если будет усердно набираться знаний, при этом учиться и заниматься саморазвитием непрерывно всю жизнь», – напутствовал участников сбора заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов.

В номинациях «Жас сарбаз – жас тілшісі» лучшей стала Дарья Токарева из военно-патриотического клуба «Сұңқар» Пограничной службы КНБ, «Үздік жас сарбаз» – Серикжан Бактыбай из военно-патриотического клуба «Жетісу тарландары» из Жетысуской области.

Среди областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент I место заняла команда военно-патриотического клуба «Жетісу тарландары» из Жетысуской области, II место – военно-патриотического клуба «Арыс» из Түркестанской области, III место – военно-патриотического клуба «Жас сарбаз» из Акмолинской области.

В состязаниях военно-патриотических клубов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований победу одержала команда военно-патриотического клуба «Болашак» регионального командования «Юг». II место занял военно-патриотический клуб «Жас байланысшы» Сухопутных войск. На III место поднялся военно-патриотический клуб «Жас улан» главного управления военной полиции.

В категории республиканских школ «Жас улан» и областных военных школ-интернатов I место завоевала команда столичного Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова. II место заняла республиканская школа «Жас ұлан» имени Сабыра Рахимова из Шымкента, III место – специальная школа-лицей-интернат «Жас улан» имени Шокана Уалиханова из Семея.

Гран-при республиканского сбора молодежи «Айбын» присужден военно-патриотическому клубу «Жетісу тарландары» из Жетысуской области, который упорно в течение нескольких лет шел к этой цели.

В 2015 году на первом сборе «Айбын» положено начало формированию и развитию республиканского детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас сарбаз». За это время оно стало центром всей военно-патриотической работы в стране, площадкой для интересных инициатив и добрых дел, в которые вовлечены сотни тысяч детей и подростков во всех регионах страны.