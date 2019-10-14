Итоги уборочной кампании подвели в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области собрано 380 тысяч тонн зерна. Об этом на совещании в областном акимате сообщил руководитель управления сельского хозяйства Кусайын Сарсембай, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По словам руководителя управления сельского хозяйства Кусайына Сарсембая в текущем году посевные площади сельскохозяйственных культур составили 788 тысяч гектаров, что на 34,2 тысяч га больше, чем в 2018 году.

«Всего убрано 457,3 тысяч га, собрано 380 тысяч тонн зерна при средней урожайности 8,3 центнеров с гектара. Высокая урожайность зерновых культур по итогам уборочной кампании наблюдается в Каргалинском районе (9,8 ц/га), Кобдинском районе (9,2 ц/га), Мартукском районе (9,1 ц/га), городе Актобе (7,8 ц/га)», - сказал К.Сарсембай.

На сегодняшний день сельхозформированиями убрано 4 601 га овощных культур, получено 94 454 тонн продукции. С 1 272 га бахчевых культур собрано 24 086 тонн продукции, с 6 280 га удалось собрать 117 630 тонн картофеля и других овощей.

На проведение осенне-полевых работ 2019 года хозяйствам области выделено 8,5 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива по цене 175,5 тенге за литр.

Также руководитель управления сельского хозяйства отметил слабую работу районных акиматов по закупу новой сельхозтехники, выплате субсидий.

Ондасын Уразалин поручил акимам районов активизировать работу по всем направлениям.