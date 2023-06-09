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    Итоги тендеров по проекту «Комфортная школа» проверят

    9 Июня 2023, 14:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совет по противодействию коррупции партии Amanat проверит итоги конкурса, проведенного компанией «Samruk-Kazyna Construction» по проекту «Комфортная школа». Такое решение было принято на заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутат Ерлан Саиров, инициировавший этот вопрос, заявил, что обеспокоен тем, что средства, выделенные по этому проекту, могут быть разграблены монополистами.

    «Партийный совет по противодействию коррупции проверит результаты конкурсов, проведенных компанией «Samruk-Kazyna Construction» по проекту «Комфортная школа». Мы проверим все документы и выясним, какие фирмы выиграли конкурсы, кому они принадлежат, нет ли среди них представителей олигархических групп», - сказал Ерлан Саиров.

    Депутат привел конкретные примеры выявленных ранее нарушений.

    «Три года назад, во время пандемии компания BI Group построила больницу в Алматы. Три млрд из выделенных средств пропали. Есть опасения, что так же может произойти и со средствами, выделенными на этот проект», - заявил депутат.

    По данным представителя компании «Samruk-Kazyna Construction», компания BI Group достигла соглашений на строительство 16 школ по этому проекту.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование школа
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