Итоги рейтинга вузов за 2020 год подвели в Минобразования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе онлайн-брифинга председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК Гулзат Кобенова подвела итоги рейтинга вузов 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данное исследование проводилось Министерством образования и науки РК. Исполнителем проекта выступила Национальная палата предпринимателей «Атамекен».

«В этом году в рейтинге приняли участие все вузы страны, кроме подведомственных Министерству обороны, Комитету национальной безопасности, Министерству внутренних дел и так далее. Подводя итоги, можно отметить следующее: несмотря на санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире, процент трудоустройства выпускников остается на том же уровне и составляет 71%. То есть можно говорить о востребованности выпускников. Также значительно выросла удовлетворённость работодателей качеством и актуальностью образовательных программ. Образовательные программы – главный продукт высшего учебного заведения, который говорит о качестве предоставляемого образования. Этот показатель в этом году увеличился на одну треть», - отметила спикер.

По ее словам, очень важно, чтобы обучение имело практикоориентированный характер. С этой целью министерством пересмотрены необходимые нормативные акты, чтобы высшие учебные заведения к процессу обучения могли привлекать больше практиков с производства. В этом году показатель составил 72%. Значительно вырос показатель прохождения вузами не институциональной, а специализированной аккредитации. В этом году 73% образовательных программ прошли аккредитацию в казахстанских аккредитационных агентствах.

«В этом году значительно выросла внешняя академическая мобильность. Сейчас высшие учебные заведения могут разрабатывать совместные образовательные программы как внутри Казахстана, так и с зарубежными вузами. Благодаря этому 69% выпускников получили возможность обучаться за рубежом в течение семестра или года, что, безусловно, сказывается на качестве получаемого образования. 12% выпускников продолжили обучение в магистратуре, что говорит об их намерениях заниматься научно-педагогической деятельностью. Сейчас среди выпускников растут предпринимательские компетенции», - пояснила Гулзат Кобенова.

За три года подведения итогов рейтинга можно отметить удовлетворенность работодателей качеством и актуальностью образовательных программ. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос на 26%. По ее словам, растет уровень сознательности высших учебных заведений за качество подготовки кадров. 19 вузов предоставляют возможность получения международного сертификата. Помимо диплома, выпускник получает сертификат о его профессиональной пригодности.

Однако, к сожалению, как отметила Гулзат Кобенова, из года в год одни и те же вузы не проводят работу по совершенствованию качества образовательных программ. Это сказывается на качестве образования в целом.

«Такие вузы мало инвестируют в образовательные программы, мало привлекают специалистов-практиков. Их образовательные программы не представляют интерес для абитуриентов и студентов. В основном на таких программамах обучаются не менее 5 человек. Процесс трудоустройства составляет не менее 40%», - добавила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК Гулзат Кобенова.