Итоги реализации программы «Рухани жаңғыру» за 2019 год подвели в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске прошел областной фестиваль «Рухани жаңғыру – Мәңгілік ел болашағы», в рамках которого были подведены итоги работы проектных штабов городов и районов, передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие заместители акимов, отделы внутренней политики городов и районов, руководители и сотрудники проектных штабов, представители вузов и общественных организаций.

В фойе административного корпуса ВКГУ им. С. Аманжолова для гостей фестиваля была развернута выставка, наглядно демонстрирующая итоги реализации системных проектов. Гости увидели уникальные археологические находки, сделанные за три года в рамках проекта «Древние сокровища Восточного Казахстана», картины, пополнившие коллекции музеев по проекту «Арт Заман», а также книги, фотографии и видеоролики по реализации программной статьи Елбасы.

Всего в Восточном Казахстане в рамках программы «Рухани жаңғыру» реализуется 18 региональных проектов и 17 республиканских подпроектов. В 19 проектных штабах работает 118 специалистов. С начала года в рамках реализации программы проведено более 2 тысяч мероприятий. Областным проектным офисом организовано 5 кустовых семинаров, где прошли обучение более 200 специалистов городских и районных штабов.

В ходе областного фестиваля были подведены итоги областных конкурсов «Лучшая практика реализации программы» и «Лучший кабинет «Рухани жаңғыру».

Названы 9 лучших проектов года, отмечена работа 10 проектных штабов, 6 менеджеров подпрограмм, 8 кабинетов «Рухани Жанғыру», грамоты за активное участие в реализации проектов получил 31 активист. В текущем году лучшими стали проекты «Древние сокровища Восточного Казахстана» управления культуры, архивов и документации ВКО, руководитель Светлана Нургазиева и менеджер Айгуль Чукаева; «Музей Большой Алтай» ВКГТУ им. Д. Серикбаева, руководитель Анар Смагулова; «Жемчужина Восточного Казахстана» управления туризма и внешних связей ВКО под руководством Марата Кабакова, менеджер Талгат Даулетов.

В номинации «Лучший проектный штаб» отмечены город Риддер, руководитель программы заместитель акима Данияр Дюсебаев, руководитель штаба Елена Путинцева; город Семей под руководством заместителя акима города Айдара Садырбаева и Бахытгуль Оралбековой; район Алтай с руководителем программы заместителем акима района Жанной Аскаровой, руководителем штаба Галиной Гончаровой; Шемонаихинский район и руководитель программы заместитель акима района Вика Лисина, руководитель штаба Бахытгуль Укубаева; Тарбагатайский район, руководитель программы заместитель акима Ержан Сабырбаев, руководитель штаба Лаура Сайлаубаева.

Гран При за Лучший кабинет «Рухани жаңғыру» получила многопрофильная гимназия имени Шакарима города Семей.

В области в 2019 году были продолжены системные проекты в сфере культуры, образования, туризма. Так, по проекту «Білікті маман» за три года выданы 1046 образовательных грантов акима области на подготовку специалистов по востребованным в регионе специальностям, в том числе в текущем году - 400. Это позволило в три раза сократить отток выпускников в зарубежные ВУЗы.

Благодаря проекту «Менің мектебім» все 648 школы области оснащены IT классами, а 277 полнокомплектных школ - современными предметными кабинетами естественных наук. Ученики школ достигли высоких результатов в таких направлениях, как робототехника, 3D-моделирование и программирование. Свои знания недавно они продемонстрировали на IT-Форуме «Цифровой Восток-2019». 15 школьников получили гранты акима области на реализацию своих StartUP-проектов на сумму более 12 млн тенге.

Фонды областного краеведческого музея пополнились 20 тысячами артефактов, которые нашли в ходе археологических раскопок под руководством выдающихся ученых Зайноллы Самашева и Абдеша Толеубаева в рамках проекта «Древние сокровища Восточного Казахстана». В рамках проекта «Абай әлемі» за 2 года издано более 20 тыс. экземпляров книг 19 авторов-писателей и поэтов восточноказахстанцев. По проекту «АРТ заман» областной музей искусств пополнился 220 картинами, в том числе полотнами известных казахстанских мастеров и казахстанскими и зарубежными художниками, участниками пленэров. По спецпроекту «Туған жер» реализуется 307 социальных проектов, в том числе 162 инфраструктурных с внесением в интерактивную платформу «Карта социальных инициатив» на сумму более 1,7 млрд. тенге. По проекту «Жемчужина Восточного Казахстана» продолжается работа по популяризации туристического потенциала и сакральных мест.

В 2020 году в региональную программу «Рухани Жаңғыру» будет включен ряд системных проектов, посвященных юбилею Абая. При поддержке Министерства образования и науки будет введен элективный курс «Абайтану» в 5-8 классах школ и двух педагогических колледжах с января следующего года. В системе высшего образования будет внедрен элективный курс «Абай и XXI век» для студентов 1 – 4 курсов. Государственный университет имени Шакарима планирует реализовать проект «Хақым Абай» по изданию творческого наследия Абая и его учеников под общей редакцией профессора, абаеведа А.С. Еспенбетова.

В рамках действующего проекта «Древние сокровища Восточного Казахстана» планируется проведение выездной археологической выставки «Золото Великой Степи» в Кембриджском университете, где будет выставлен редчайший фонд произведений Абая, в том числе на латинице. Традиционный Международный пленэр художников будет проведен на тему «Абай – великий мыслитель» с приглашением признанных зарубежных и отечественных мастеров кисти.

Мероприятия по продвижению и популяризации творчества Абая через призму современности значительно усилят потенциал программы «Рухани Жаңгыру».