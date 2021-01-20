Итоги развития сельского хозяйства подвели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинский регион является крупнейшим агропромышленным комплексом Казахстана и вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. По итогам прошлого года в сельском хозяйстве обеспечен устойчивый рост в 12,8%. Это лучший показатель в отрасли за 10 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Несмотря на жесткий карантин в период посевной кампании, а также сложные погодные условия, аграриям региона удалось собрать порядка 5,2 млн тонн зерна при средней урожайности в 11,8 ц/га, что составило четверть валового сбора по республике.

По информации управления сельского хозяйства, существенный вклад в общий объем производства зерна внесли ряд предприятий таких, как ТОО «Каменка и Д», где был обеспечен самый высокий урожай зерновых культур, ТОО «Свободное» и ТОО «Белоярка 2019» Аршалынского района.

За 11 месяцев ушедшего года инвестиции в сельское хозяйство области превысили 53 млрд тенге, что на 10,3% выше уровня 2019 года. При этом 34 млрд тенге – это собственные средства сельхозформирований. Вкладывать в новые проекты, расти и развиваться выгодно крестьянам вдвойне, поскольку государство частично компенсирует инвестиционные затраты. Более 13 млрд тенге было выделено на субсидирование инвестиционных вложений и переработку сельхозпродукции субъектами АПК.

Во многом, благодаря господдержке в прошлом году, реализованы 40 проектов, в рамках которых построены откормочные площадки и племрепродукторы, молочно-товарные фермы, птицефабрики, зернохранилища и овощехранилища, предприятия переработки, рыбные фермы, внедрена оросительная система и др.

«За счет совершенствования механизмов субсидирования и кредитования были приняты меры для создания условий развития животноводства, создано 97 мясных и 18 молочно-товарных ферм, у отечественных племхозяйств приобретено порядка десяти тысяч голов высокопродуктивного скота. В результате на сегодня в области производством молока заняты 56 специализированных предприятий с общим поголовьем 12,5 тысяч голов. Мощность откормплощадок для единовременного содержания крупного рогатого скота достигла 36,5 тысяч голов», - сообщил руководитель областного ведомства Димаш Таласбаев.

Эти и другие меры позволили увеличить внутреннее производство продуктов питания и покрыть большую часть своих потребностей в период пандемии.

За 2020 год производство переработанного мяса увеличилось на 56,5 тысяч тонн, молочной продукции на 94,9 тысяч тонн и муки на 309,7 тысяч тонн.

Благодаря ежегодному увеличению производства сельхозпродукции область на 100% обеспечивает столицу мукой, пищевым яйцом и картофелем, и более чем на 1/3 мясной и молочной продукцией.