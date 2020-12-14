Итоги работы с обращениями граждан подвели в Министерстве обороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации концепции «Слышащего государства» в Министерстве обороны подвели итоги работы с обращениями граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В преддверии праздничных дней на аппаратном совещании в оборонном ведомстве поставлены задачи войскам.

В ходе совещания основное внимание уделено вопросам боевой готовности, противодиверсионной безопасности военных объектов, соблюдению правопорядка и воинской дисциплины.

Даны указания в предстоящие праздничные и выходные дни организовать бесперебойную работу районных эксплуатационных частей в гарнизонах по поддержанию в исправности коммунальных сетей, обеспечению теплом, электроэнергией и водой жилых помещений, объектов военной инфраструктуры.

Главнокомандующим поручено организовать праздничные мероприятия с учетом санитарно-эпидемиологических мер, не допуская скопления людей, а также своевременную диагностику для предотвращения возможной заболеваемости личного состава.

В свете реализации в Вооруженных Силах концепции «Слышащего государства» проведен анализ работы с обращениями граждан. Министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил, что во многих обращениях люди поднимают жизненно важные для них вопросы. В этой связи необходимо подходить к каждому заявлению индивидуально, принимать все меры для оказания содействия гражданам. При этом акцентировано внимание на персональной ответственности должностных лиц на местах, которые обязаны в пределах своих полномочий своевременно решать указанные в обращениях вопросы.