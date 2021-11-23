Итоги работы гражданского сектора столицы за 30 лет Независимости обсудили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Накануне десятого республиканского Гражданского форума в столице провели расширенное заседание Консультативного совета по сотрудничеству и взаимодействию с неправительственными организациями на тему «30-летие Независимости: итоги эффективного партнерства между государством и гражданским сектором», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Участие в расширенном заседании приняли аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, члены Консультативного совета, представители акимата столицы, уполномоченных органов, руководители НПО, а также гражданские активисты и лидеры общественного мнения.

Открывая заседание аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что в этом году отмечается 30-летие Независимости страны. Первый Президент Республики Казахстан-Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда подчеркивает важность налаживания открытого диалога между государством и обществом на пути устойчивого развития страны и укрепления единства народа.

С первых дней, несмотря на социально-экономические кризисы, в стране появились, растут и развиваются институты гражданского общества.

«Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо подчеркивает, что сегодня «роль гражданского общества возрастает. Это естественное и положительное явление. Поэтому развитые институты гражданского общества - это магистральный путь дальнейшей политической модернизации». В преддверии 10-го Гражданского форума Казахстана мы проводим расширенное заседание Консультативного совета по сотрудничеству и взаимодействию с НПО. Сегодня в столице действует порядка 4,5 тыс. неправительственных организаций, каждая из которых участвует в решении важных и актуальных социальных задач», - отметил Алтай Кульгинов.

Аким напомнил, что в городе сегодня активно открываются центры для взаимодействия с различными категориями жителей столицы. Так, для точечной работы с горожанами создан Центр поддержки института семьи «Жанұя», где оказывается более 70 видов услуг 12 государственными органами. С момента открытия в Центр «Жанұя» обратилось более 100 тыс. человек. Открыт Центр активного долголетия, где старшее поколение делится опытом, участвует в общественной жизни.

«Помимо этого, для охвата всех категорий в городе открыли 15 подобных центров. Функционирует 10 реабилитационных центров для особенных детей. Более 1 тыс. детей ежедневно проходят реабилитацию в них. Организована работа «Open аkimat», где в текущем году принято свыше 47 тысяч граждан. Сегодня все услуги доступны для наших жителей в открытых безбарьерных пространствах по принципу единого окна. Кроме того, мы полностью перевели государственные услуги акимата в онлайн формат», - добавил аким.

По словам главы города, за два года было роздано более 70 000 продуктовых корзин. Во многом это было осуществлено благодаря волонтерам и НПО.

«В зимнее время волонтеры практически ежедневно помогают нуждающимся в помощи жителям в уборке снега во дворах, покупке лекарств и других ежедневных делах - это показатель осознанности и консолидированности гражданского общества», - подчеркнул он.

Участники встречи рассказали о том, как происходило становление института гражданского общества в столице на заре 90-х, с какими трудностями приходилось сталкиваться общественникам, и насколько сегодня важна роль неправительственного сектора в решении первоочередных задач развития главного города страны.

«Неправительственный сектор за свою историю проделал большую полезную работу. Но начинать было нелегко. В 2003 году прошел первый Гражданский Форум Казахстана, на котором присутствовал Первый Президент Нурсултан Назарбаев. Выступая перед 500 делегатами, Елбасы поблагодарил нас за вклад и проделанную работу и призвал работать с еще большим усилием, поскольку от нас и нашей работы зависело дальнейшее развитие неправительственного сектора», - напомнил секретарь Общественного совета, директор Центра активного долголетия города Нур-Султан Мухтар Еркетаев.

Он отметил, что именно с 2003 года началось активное развитие гражданского общества и тесное сотрудничество неправительственного сектора с государством.

Президент общественного объединения «Ардагер» Баян Ахметжанова добавила, что, когда она начинала работать в гражданском секторе, в тогда еще Акмоле не было неправительственных объединений. Все приходилось делать впервые, методом проб.

«Зарождение, рост и укрепление институтов гражданского общества в первые годы независимости проходили в условиях тяжелейшей социально-экономической ситуации в стране. Поистине, неправительственный сектор прошел гигантский путь. В столице в 2003 году проходил первый Гражданский Форум Казахстана с участием Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Именно это событие стало импульсом к последовательному становлению и развитию гражданского общества», - рассказала Баян Ахметжанова.

Представители НПО обсудили развитие гражданского общества и его достижения за 30 лет Независимого Казахстана. Участники встречи сошлись во мнении, что неправительственный сектор является локомотивом развития государства, барометром процессов, происходящих в обществе. Все функционирующие неправительственные организации разноплановые, но направлены на решение одной задачи – улучшение жизни жителей. С их участием решаются важные и актуальные задачи во всех сферах жизнедеятельности общества.

В завершение заседания участники озвучили ряд конструктивных предложений по укреплению сотрудничества неправительственного сектора и государства в решении первоочередных задач развития общества.

Стоит отметить, мероприятие проводилось при строгом соблюдении санитарных норм и требований карантина.



